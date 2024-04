Comparte

Cristián Campos rompió el silencio y habló sobre la denuncia por abuso sexual en su contra realizada por Raffaella Di Girólamo, hija de su expareja Claudia Di Girólamo.

“Es difícil explicar y encontrar un adjetivo que defina lo que le pasó hace un mes a mi vida (…) Algo que termina con tu vida como tú la conocías hasta ese momento y que, si lo piensas un poco, resulta más o menos irreversible”, aseguró el actor en conversación con La Tercera.

“Vivirlo es algo que yo nunca me imaginé que fuera a ser tan devastador, como que me hubieran despojado. Me despojaron de mi vida, de mi trabajo. Es como un exilio”, agregó al citado medio.

Sobre la acusación en su contra, Campos aseguró: “Hace 14 años que Raffaella nos informó que yo la había abusado y que me iba a arruinar la vida. Y de ahí para adelante ha sido una cadena de 14 años de amenazas por distintos medios”.

“Esto no solo lo supimos hace un mes, sino que lo hemos sufrido hace 14 años”, indicó.

Según recordó Campos, se enteró de la denuncia cuando rodaba la película española de los 33 mineros en el norte del país.

“Me llama Raffaella. Y yo le digo ‘¿Raffa?’, y me dice: ‘Te llamo porque tuve un flashback y descubrí que yo también fui abusada por mi padrastro’. El padrastro era yo“, recordó.

“Le pregunté que a qué se refería, si estaba hablando en serio, que cómo, que cuándo, de qué estaba hablando, qué es lo que era un flashback”, agregó el intérprete.

“Me dice que me va a cagar la vida, con esas palabras, y corta. Y ahí empieza una cadena de mensajes de ella hacia mí amenazándome por WhatsApp, que me va a denunciar“, aseguró.

Campos reitera su inocencia y recuerda que en ese momento conversó con su esposa, María José Prieto.

“Esperemos que nuestra hija crezca y eventualmente hacemos una contrademanda, porque esto ya es extorsión”, le dijo a la actriz.

“Yo no voy a seguir trabajando contigo“

El actor se refirió al quiebre con sus hijos, Pedro y Antonio, hermanastros de Rafaella, tras la denuncia.

“Me dicen lo que les ha contado Raffaella, sin dar detalles. Yo les pregunto ‘¿cómo?, ¿qué?’. Y ellos me dicen solamente: ‘Es que ella tiene los síntomas de una mujer abusada’“, recordó.

“Antonio me dice ‘yo no voy a seguir trabajando contigo’. Gente cercana y más sabia que yo me hace entender que es natural, que ellos no tenían otra alternativa, porque me dicen ‘ellos son millennials, ellos se deben a su tribu“, recordó.

“Claudia, así como mis hijos, no tiene ninguna alternativa, sino apoyar a su hija. Es imposible. No puede dejar de apoyarla“, comentó Campos.